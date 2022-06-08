林欣彤肯定自己不是「小三」

■Anton早前曾代Mag否認是「第三者」。

林欣彤（Mag）將於8月和陳國峰及香港業餘管弦樂團合作音樂會，她昨日出席宣傳記者會，亦是她自與樂隊One Promise成員馮卓然（Anton）爆出戀情後，首度現身公開活動。Mag坦言想邀請OP任音樂會嘉賓，亦很期待與男友同台演出。談到早前被指是介入Anton與拍拖7年舊愛之間的「第三者」，Mag強調：「謠言止於智者，我好肯定唔係『小三』，拍拖時我哋兩個都係單身，我哋一開始拍拖就遇上呢啲新聞，但已冇所謂，唔想回應太多。」