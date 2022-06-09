■TVB台慶劇《美麗戰場》台前幕後陣容鼎盛！

■陳曉華（右）和劉佩玥透露，她們首場戲就是拍了3小時的嗌交戲！

TVB（無線）55周年台慶劇之一、葉念琛擔任監製、執導及編劇的新劇《美麗戰場》昨日舉行拜神儀式，陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華、朱晨麗及丁子朗等演員均有出席。葉導電影作品大部份女主角名叫「阿寶」，陳瀅坦言很開心，成為首位「電視劇阿寶」！TVB新劇《美麗戰場》邀得葉念琛製作及安排做台慶劇，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉否認是「請外援」打「電視大戰」，「以前劇集拍了年多才安排播放，現在希望快快拍完，新鮮熱辣播出，想將電影精神帶入TVB，之後會請其他導演來拍劇。」「未試過拍劇咁幸福」成為首位「電視劇阿寶」的陳瀅坦言感到很開心，自覺這位「阿寶」更厲害，因為足足有20集戲及不同階段。她笑言在劇中會一圓選美夢，但未有透露是否有泳裝環節，她說：「總之要減肥，但好難減，因為葉導演經常請食糖水，早上又問食唔食早餐，未試過拍劇咁幸福。」提到感情戲方面，葉導安排「嫩口」張馳豪與陳瀅是一對，她笑言找不到未傳過緋聞的對象，又大讚張馳豪高大靚仔，但又自爆與傳過緋聞的方力申演一對，小方是在後段出現，暫未知會否有親熱戲。曾於13年葉導作品《第一次不是你》演「阿寶」的蔣家旻，在劇中和妹妹陳瀅敵對，更要色誘富豪，與李成昌有牀戲，家旻笑言：「很多造型是着短褲露腿，導演說衣服可以低一些，還說食肥一點較有睇頭！」小方難言與Stephy復合機會另外，昨以紙板人形式現身的小方，在另一活動上被問到被網民力推和舊愛、在電影演過多次「阿寶」的鄧麗欣（Stephy）復合，他坦言和她一年會見幾次面，亦不介意朋友拿舊情來開玩笑。對於復合機會，小方謂不敢講得太肯定，現時是朋友，閒時也會問候對方。