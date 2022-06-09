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為港姐尊嚴無懼打官司 曾志偉：一定奉陪到底

2022-06-09 列印
■曾志偉指林作涉誹謗港姐面試者一事，已進入司法程序。
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TVB（無線）總經理（節目內容營運）曾志偉昨日出席新劇活動時，被問及TVB早前向林作發出律師信，指他以「豬扒」形容參與港姐競選面試者涉誹謗，並要求他在限期內回覆一事。

談到林作在網上發表回應，問TVB是否已收到他的回覆？曾志偉表示：「已交平機會跟進，加上已進入司法程序，不便講太多，行動只想爭取對香港小姐的尊重。」對於林作表明不會道歉，並聲言不怕打官司，問TVB方面是否不怕打官司、奉陪到底？曾志偉聞言稱：「一定。」

另外，曾志偉亦透露，《2022香港小姐競選》已揀選出30多人，仍需進行第三輪面試，對象是海外佳麗，屆時將決定入圍佳麗是20人或是24人。■林作早前接獲TVB的律師信。
■林作早前接獲TVB的律師信。
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