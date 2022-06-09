尊尼帶挈代表律師升職　 安柏指前夫勝訴礙女權

■Camille已成為律師行的合夥人。

■尊尼分享短片答謝支持者。

上周在誹謗案勝訴的尊尼特普，洗脫對前妻安柏赫特家暴的指控，日前包下英國伯明瀚最大的印度餐廳，宴請Jeff Beck及24名巡唱人員「慶功」，更即場大派貼士！尊尼前日在短片平台開設帳戶，分享支持者在美國法院外舉牌撐他，及在音樂會獲觀眾鼓掌打氣的片段，他貼文致謝並道：「我們一起做了正確的事。」安柏其後發聲明，指尊尼勝訴顯示「女權就在倒退。判決告訴家暴受害者，要為站出來及發聲感害怕。」代表尊尼贏得這場世紀官司的律師Camille M. Vasquez聲名大噪，律師行前日宣佈她升任可獲分紅的合夥人，該行去年收入2.2億美元（約17億港元），每位合夥人獲分紅130萬美元（約1000萬港元）！