任睇No.1
  • 26º
  • 94%
  • 2022年6月9日 星期四
熱門： 啟德屋苑紅雨天文台強檢卓永興

日報新聞 > 娛樂

尊尼帶挈代表律師升職　 安柏指前夫勝訴礙女權

2022-06-09 列印
■安柏敗訴後已表明，擬提出上訴。
Previous Next

上周在誹謗案勝訴的尊尼特普，洗脫對前妻安柏赫特家暴的指控，日前包下英國伯明瀚最大的印度餐廳，宴請Jeff Beck及24名巡唱人員「慶功」，更即場大派貼士！

尊尼前日在短片平台開設帳戶，分享支持者在美國法院外舉牌撐他，及在音樂會獲觀眾鼓掌打氣的片段，他貼文致謝並道：「我們一起做了正確的事。」安柏其後發聲明，指尊尼勝訴顯示「女權就在倒退。判決告訴家暴受害者，要為站出來及發聲感害怕。」

代表尊尼贏得這場世紀官司的律師Camille M. Vasquez聲名大噪，律師行前日宣佈她升任可獲分紅的合夥人，該行去年收入2.2億美元（約17億港元），每位合夥人獲分紅130萬美元（約1000萬港元）！■Camille已成為律師行的合夥人。
■Camille已成為律師行的合夥人。
■尊尼分享短片答謝支持者。
■尊尼分享短片答謝支持者。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd