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謝安琪8月騷拒鬥性感

2022-06-09 列印
■以露背裝上陣的謝安琪豪晒玉臂！
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謝安琪（Kay）昨以代言人身份出席公開活動，豪晒玉臂和靚背，並笑言想練出一排「白朱古力」腹肌，對撼老公張繼聰的「黑朱古力」！談到將於8月和方皓玟舉行演唱會，Kay已積極練體能和練歌，但一定不會和對方鬥靚鬥性感！■謝安琪日前亦性感亮相另一活動。
■謝安琪日前亦性感亮相另一活動。
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