Sammi望明年再開紅館騷

鄭秀文（Sammi）前晚在社交網，分享日前擔任關心妍紅館演唱會嘉賓的綵排短片和相片。



Sammi笑言曾在紅館留下不少「腳毛」，她坦言：「一返嚟紅館呢條走廊度，就好期待再開演唱會，上次已經係2019年，希望出年可以開到演唱會，我開演唱會你哋會唔會嚟睇啊？」粉絲紛讚好和留言表示期待！