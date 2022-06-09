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Sammi望明年再開紅館騷

2022-06-09 列印
■Sammi分享在紅館舞台的綵排照。
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鄭秀文（Sammi）前晚在社交網，分享日前擔任關心妍紅館演唱會嘉賓的綵排短片和相片。

Sammi笑言曾在紅館留下不少「腳毛」，她坦言：「一返嚟紅館呢條走廊度，就好期待再開演唱會，上次已經係2019年，希望出年可以開到演唱會，我開演唱會你哋會唔會嚟睇啊？」粉絲紛讚好和留言表示期待！
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