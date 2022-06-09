成軍5個月實測有幾了解 COLLAR連生理都咁上下日子

■Gao大爆Candy有張搞笑黑圖，仲描述得好仔細。

■Day唔只去沙灘玩開心，講到網購嘢食一樣好興奮。

■So Ching最近因錯過跟好朋友慶生，搞到喊晒。

■Marf最近發現一個好正嘅時裝網站，都有同隊友分享。

■Winka為演出失準，一直好自責。

■芯駖成為閨密的「芯駖雞湯」，經常聽她們傾訴心事。

■Candy怕麻煩，電子支付工具只得八達通。

■Ivy因為紅館表現失準，一直耿耿於懷。

■Ivy指細佬好想佢去畢業禮，因同學仔好想見到佢。

■在張敬軒演唱會後台，Gao和Candy係咪就係睇緊張黑圖呢？

■COLLAR首次踏上紅館舞台，為張敬軒演唱會任嘉賓。

COLLAR推出成軍後首個綜藝節目《我哋係COLLAR》，節目中8個女仔相處融洽，究竟組團5個月嘅佢哋有幾了解對方？《頭條》做了個測試，先問各人近期開心事、傷心事、網購經歷，以及常講電話對象等，再考考其他成員，睇吓隊友間多唔多交流，發覺熟識度都有70%，最神奇係會「約埋」一齊生理期。 採訪：杜杜 攝影：沈健程 形象：TeamCL 髮型：Vic Lai、Kenji Chan、Kristy Cheng、Taurus Lee 化妝：San Chan、Kineks Ho、Janice Wong、Percy Shing、Cathy Zhang有成員表示同隊友去沙灘做嘢，好開心可以衝浪，「因為一直都好想學，嗰日有教練教，仲成功企到上板。」一提起此事，各隊友都即刻知道係Day，仲好雀躍話大家玩得勁開心，已約定下次一齊再玩過。另外有成員某日豁出去，不計卡路里喪食非常開心，「朝早食咗All Day Breakfast，晏晝食咗薯條、薯片，夜晚食咗飯、雪糕、百力滋、同埋朱古力，第二朝仲肚痛。」全部成員都聽過So Ching這個「創舉」，但就唔知她最後肚痛收場。唔滿意紅館表現喊咗Marf近期因為壓力加上生理期不適而唔開心，Marf坦言：「有時行程太緊密，壓力迫埋喺女性嘅生理期，特別容易出晒嚟。」她指情緒最大起伏一次，就係花咗好多時間上堂，冇晒私人時間，「嗰種鬱悶，啲天氣又咁樣，透唔到氣，好攰。」雖然她冇特別跟隊友分享，但原來一班好姊妹早已留意到，更會互相幫助，Ivy話：「會喺個group叫，帶啲乜嘢畀我。」她們更透露會「約埋」一齊生理期，芯駖認為是吸引力法則。Ivy的細佬中學畢業，知道獲邀出席觀禮超開心，連隊友都早已聽聞，「因疫情得兩個位，一個喺禮堂，一個課室睇直播，細佬話『家姐你嚟睇禮堂，阿媽去睇直播』，好受寵若驚。」不過當日撞正COLLAR為張敬軒演唱會任嘉賓，最終Ivy未能觀禮，加上唔滿意當晚表現而失落到喊，「知道出面好多評論，最大唔滿意都係嚟自自己，覺得所有嘢都可以再好啲。」唔滿意當晚表現傷心到喊嘅仲有Winka，「唔係因為出面嘅人講我哋，覺得好難得上到紅館，嗰晚狀態唔係最好，好可惜，過唔到自己嗰關。」其他成員同樣唔滿意而唔開心，而視張敬軒為偶像的Candy，更擔心連累偶像，「外界會評論做咩請COLLAR上嚟？見到呢啲評論好似連累咗佢，有啲唔好意思。」Candy自稱又懶又廢一班女仔圍埋講得最多就係食同買嘢，講到網購經歷，COLLAR最愛買健康食品及衫，大家都有分享心得。不過提到有隊員冇信用咭，「因為唔識費事申請，又因為懶，懶得整網上支付嗰啲平台，科技嘅嘢我不嬲都好廢，我係嗰啲科技老人。」全部隊友即刻望住Candy，So Ching話：「佢會話第二日畀返cash你。」出名大頭蝦的芯駖，平日最常跟圈外閨密講電話聽對方講心事，呢方面隊友冇乜留意，不過So Ching就踢爆：「佢做嘢好少講電話，通常搵電話，哈哈！」芯駖都自認失魂，「我會揸住個電話問，有冇見過我個電話，我好緊張個電話，驚有朋友打畀我。」隊長Gao最開心係喺軒仔演唱會後台見到Candy嘅黑圖，「張相入面佢染緊眉毛，貼住保鮮紙，大家好忙碌，佢就自己坐咗喺度發吽豆。」大部份成員都知道此事，但只有Gao見過張相，Candy話：「張相喺我手機，我騷畀佢睇，佢叫我send畀佢，我話唔得。」叫Candy公開張相佢就話：「有日我心情非常好，或者呢張相可以換嚟一個好勁嘅願望，就可能會公開，哈哈！」