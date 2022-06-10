■Hillary其中一個生日願望，是盡快開拍《膠戰S3》。

洪卓立（Ken）與「索膠」劉沛蘅（Hillary）自公開認愛後，不時在社交網放閃。前日是Hillary31歲生日，繼生日前夕與Ken燭光晚餐後，正日二人則Staycation慶祝。Ken在社交網貼上二人頭貼頭，攬到實的甜蜜合照，並寫着：「繼續快樂 繼續成長 繼續互相照顧」。好友曾樂彤留言：「閃到我好暈。」至於壽星女Hillary亦有上載生日照，相中所見除了有兩個蛋糕及一束鮮花，窗前還貼着「6.8 HAPPY BIRTHDAY B」的佈置，非常有心思，Hillary表示：「祝我生日快樂，今天在蝦碌和溫暖中渡過，簡簡單單，卻是最好的安排，笑了一整天......」