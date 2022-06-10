■陳敏之都擔心兒子學校爆疫。

陳敏之、ANSONBEAN（陳毅燊）和林愷鈴等昨日出席時裝展活動，敏之兒子就讀的學校早前爆疫，幸好非同班同學，她表示表示雖然擔心，但兒子防疫意識充足，加上沒有中招，所以都希望他可以繼續上學。敏之又透露開始做自家品牌護膚品生意，「之前曲奇餅生意有拍檔一齊搞，今次獨力做就要自己承擔所有事，暫時用了6位數字，如果繼續下去，7位數一定走唔甩。（老公在金錢上支持？）今次是用自己的錢，想靠自己賺第一桶金。」ANSONBEAN表示正同時為兩首新歌錄音，希望月內能夠推出，又會拍攝黃Viu原創劇《她和她的戀愛小動作》，笑言今次以談情為主，是開心悠閒的劇集，並會為新劇獻出第一次，問是否熒幕初吻？他就大賣關子只謂是很重大的事，也需要有對手才可成事。