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李昇基豪宅贈李多寅傳好事近

2022-06-10 列印
■李多寅（圖）被爆與李昇基快結婚。
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韓國男星李昇基繼幾天前趁出道18周年，向粉絲暗示與李多寅情未變後，又被爆出已將價值56億韓圜（約3,500萬港元）的首爾城北洞豪宅登記在女友名下，估計二人好事近。

李昇基自去年5月認愛李多寅後，因女方被指愛炫富，加上家庭背景問題，二人戀情遭粉絲強烈反對，去年底一度傳出分手，但實際仍在穩定交往中。最近有媒體爆料，指李昇基登記了李多寅為其個人工作室的董事，更連其城北洞工作室也轉入李多寅名下。有指此舉代表二人應該準備結婚，消息傳出後令李昇基的粉絲更不滿。■李昇基
■李昇基
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