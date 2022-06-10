■早前P1X3L隊友Marco為《瘋火與膠七》之「黑仔環節」做嘉賓時，火火笑指「攞了冠軍都唔紅先黑仔」，對此Phoebus也認同火火是指他，仲大方話：「自己一啲作品都未做得好，唔期望大家會好鍾意我，或者有好多名氣，都係踏踏實實做好每一樣嘢先。」

■相對於演爸爸，Phoebus演栢天男囝囝輕鬆得多。

■Phoebus和嘉倩在劇中，在多個時空都有感情戲。

■拍過幾套劇都演正面角色的Phoebus，最恨演奸角。

■嘉倩想挑戰不同類型角色，要剪短髮扮麻甩都冇問題。

Phoebus（吳啟洋）＠P1X3L和陳嘉倩有份參演ViuTV劇《冥冥之中》，兩個拍劇新丁都認為今次挑戰極大，除了劇情時序並非順拍，又要兼顧幾個時空的角色外，兩人更要首次飾演父母，而Phoebus仲自爆跟嘉倩有親密戲時搞到耳仔紅，自責不夠專業。採訪：杜杜 攝影：沈健程Phoebus雖然並非首次演戲，但自問經驗不多，所以開拍該劇前跟嘉倩上堂惡補，問他是那種班？他即搞笑話：「幼兒教育，哈哈！我喺《太平紋身店》好似經過咗咁，《冥冥之中》先至係真正接觸戲劇。」雖然已做了前期準備，但到開拍兩人仍覺困難。嘉倩說：「密集式咁拍要keep到個精神狀況，清楚自己做緊乜嘢，投入角色情緒去到咩位，仲揣摩同學習緊。」Phoebus就認為跳拍時序要拿捏情緒不容易，「可能啱啱拍完喊得好犀利，轉頭又要好開心。」初嚐做人父母不過講到最難演繹，就是他們要初嘗做人父母。嘉倩說：「我要同時兼顧兩樣，因為要扮大肚啲動作，又要諗對住個仔嘅母愛應該係點樣，演時係有壓力。」Phoebus亦一樣，「其實到o依家都未接受到自己做咗爸爸，如果搵個兩、三歲嘅小朋友代入感會強啲，但我嗰個仔一嚟已經大過我，仲要對住佢說教，真係好神奇。」劇中兩人有親密戲份，他們笑言希望對方粉絲不要介意，Phoebus說：「劇情需要，大家要明白，哈哈！」嘉倩再補充：「我哋真係蜻蜓點水嘅，佢又好純真，我又好cool，唔會好表達自己嘅愛。」講到拍攝情況，Phoebus突然自爆俾嘉倩搞到耳仔紅，但最搞笑是嘉倩完全唔發覺，Phoebus說：「我唔係好顯露到出嚟，因為仲拍緊嘛！嗰場喺醫院，拍咗我好多take，有啲身體接觸，我真係唔專業！」嘉倩終於記起，「係咪我攬住你？因為我要多謝佢嚟探病。」攬攬都搞到耳仔紅，問Phoebus下次跟女拍檔有更親密戲點算好？他無奈話：「咁都冇辦法，控制唔到。」