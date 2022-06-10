■問到圭賢Super Junior的隊友有冇到場支持演出，他即鬼馬表示：「沒見他們有來，哈哈！」

■要用歌劇的發聲方法去演唱，對圭賢是個新挑戰。

■圭賢有不少吊威吔場面，幸好他沒有畏高症。

■音樂劇《PHANTOM》中，圭賢初次跟國際知名女高音任善惠合作。

■《PHANTOM THE MUSICAL FILM》將於6月23日在港上映。

■圭賢沒想過演音樂劇會一拼拍埋電影，也覺得是一次難得經驗。

韓團Super Junior成員圭賢最近首度擔演電影，聯同國際知名女高音任善惠全新演繹的音樂劇，將搬上大銀幕成為《PHANTOM THE MUSICAL FILM》。圭賢接受《頭條娛樂》越洋訪問時透露，對於演繹悲慘男主角「Erik」感受好深，演出時有不少內心戲要喊住演繹，他遺憾錄影為電影的一晚，演出時喊得太少。採訪：杜杜該音樂劇早在去年3月已在韓國演出了逾百場，為令更多世界各地粉絲能夠欣賞，主辦單位決定將其中一場拍成電影，令以往未有主演電影經驗的圭賢，一躍成為電影男主角。電影去年已在韓國上映，但香港因疫情關係，本月23日才有機會欣賞，未能親自來港宣傳的圭賢坦言很可惜，「我是非常想念粉絲們，唯有通過《PHANTOM》這個劇，給粉絲們帶來一點滿足感。真想可快點見面！」期待挑戰拍電影戲中圭賢有不少挑戰，除了要用歌劇的發聲方法去演唱外，還要不停吊威吔，「最深刻是在舞台上走動要戴着威吔，幸好我本身沒有畏高症，所以沒關係，而舞台的設計比看到感覺還高，無論在綵排時或演出時，很多人注視着我，反而那些目光令我擺脫恐懼。」對於演繹悲劇男主角「Erik」，圭賢很喜歡這個角色，「我真的想給他溫暖的擁抱，他一生都活在艱難與痛苦之中，『Christine』的出現，那把天籟之音令他重拾點點快樂，最終卻沒有美好結局，雖然觀眾看到會很難受，也要忍耐着，就好像人生的命運一樣，縱使悲哀也唯有接受和忍耐！」圭賢每晚都投入真感情演繹，但錄影為電影一晚卻有點失準，「幾乎每場演出，我都會流下了眼淚，但偏偏在拍攝電影的那天，哭得少了一點，感到很遺憾！」問到圭賢會否想拍正式的電影，他就很期待這新挑戰，「如果有工作機會，收到邀請的話，我當然想挑戰一下，但我不想一開始就有這個貪念。」