《內幕》劇照曝光 城城任達華大鬥演技

■城城與吳鎮宇相隔22年再度合作。

麥兆輝執導、三大影帝：郭富城、任達華、吳鎮宇，聯同方中信、湯怡、周勵淇和姜大衛等主演的英皇電影《內幕》，日前舉行開鏡拜神儀式，英皇集團主席楊受成博士親自主持，場面十分熱鬧，該片首批劇照昨日亦告曝光！城城相隔22年再與吳鎮宇合作，期待拍出高質量好戲。城城在片中演擅長打刑事案的大律師，更精通跆拳道，而任達華和方中信則分別化身慈善團體財務總監和主席，華哥笑言戲內戲外都要聽命「大佬」方中信，更被方中信的角色陷害而死！