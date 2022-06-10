Ali澄清是奉命邀約 小方驚聞真相「夢醒」

方力申早前獲邀擔任李佳芯（Ali）及黃庭鋒主持的myTV SUPER原創綜藝節目《夢中．情．人》首集嘉賓，該節目邀請不同嘉賓，齊分享及解構夢境。



小方坦言，自己通常會在5分鐘內入睡，一年內失眠不超過5次。他在節目中自爆是獲Ali透過社交平台私訊邀約擔任嘉賓，他暗喜道：「先聲明，我哋之間冇電話（號碼），但上年我邀請過佢上《鬼上你架車》，所以Ali叫我做咩，我都要還呢個人情。」Ali聞言即緊張地極速「落閘」澄清：「唔係我嘅私人事，我係收order叫我幫手問方力申咋。」打破小方獲「女神」主動私訊的「美夢」！