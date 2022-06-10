■Ian與全場粉絲大合照留念。

■Ian在充滿心思的合照拼圖前留影。

昨日是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的29歲生日，眾Hellosss（Ian的粉絲暱稱）安排連串生日應援，於九展舉行一連十日的慈善義賣及展覽，昨日特別安排壽星仔Ian現身會場的大屏幕，直播與全球粉絲一起切蛋糕。「我會努力啲、做好啲」Ian一度以直播形式，隔空現身大屏幕跟現場粉絲互動，他突然叫大家等一等，語畢離開鏡頭，全場即時起哄，未幾Ian果然現真身！過千粉絲即時尖叫聲震天，並為偶像大合唱生日歌，Ian冧爆地說：「Love you guys，多謝！」Ian其後許願時說：「我都祝大家身體健康，最緊要開心，好多謝大家一路以來嘅陪伴，我會努力啲、做好啲俾你哋睇！」最後他與全場粉絲大合照，逗留約8分鐘便離開，臨離開前更到合照拼圖前拍照，為活動劃上句號！而MIRROR其他成員，亦紛在社交網向Ian送上祝福！