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千人大合唱生日歌　Ian驚喜現真身冧粉絲

2022-06-10 列印
■Ian非常感激粉絲對他的愛戴！
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昨日是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的29歲生日，眾Hellosss（Ian的粉絲暱稱）安排連串生日應援，於九展舉行一連十日的慈善義賣及展覽，昨日特別安排壽星仔Ian現身會場的大屏幕，直播與全球粉絲一起切蛋糕。
「我會努力啲、做好啲」

Ian一度以直播形式，隔空現身大屏幕跟現場粉絲互動，他突然叫大家等一等，語畢離開鏡頭，全場即時起哄，未幾Ian果然現真身！過千粉絲即時尖叫聲震天，並為偶像大合唱生日歌，Ian冧爆地說：「Love you guys，多謝！」Ian其後許願時說：「我都祝大家身體健康，最緊要開心，好多謝大家一路以來嘅陪伴，我會努力啲、做好啲俾你哋睇！」最後他與全場粉絲大合照，逗留約8分鐘便離開，臨離開前更到合照拼圖前拍照，為活動劃上句號！而MIRROR其他成員，亦紛在社交網向Ian送上祝福！■Ian與全場粉絲大合照留念。
■Ian與全場粉絲大合照留念。
■Ian在充滿心思的合照拼圖前留影。
■Ian在充滿心思的合照拼圖前留影。
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