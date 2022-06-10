想自由揀Job唔肯跟亞視續約 薛影儀扭擰兩日 「跪低」繼續做「一姐」

採訪：方騫平
攝影：沈健程
《頭條日報》緊貼追訪阿儀續約亞視過程，其實早於兩周前阿儀多次喺社交平台強調「唔適合娛樂圈」、「就嚟退出」……原來佢真係諗住唔撈全職，選擇零底薪轉做part time藝人，因為阿儀想要自由度可以揀job做，想做先會接。好多人以為阿儀好呆，其實佢好有態度。
轉做PT藝人避欺凌
日前下午，阿儀現身大埔亞視，分別會見林寶玉及老闆，原來7月約滿嘅阿儀被召返公司傾約。《頭條日報》直擊當日過程，見阿儀喺會議室傾咗近一小時，期間阿儀一改平日零反應作風係咁發言。傾完一輪，阿儀出嚟接受《頭條日報》訪問時堅決表示：「我要求轉做PT藝人，覺得會有彈性啲，唔想見到佢哋（欺凌佢嘅網民）。」問到除咗被網民欺凌外，係咪受官司困擾留下陰影呢？她否認稱：「去年拍嘢係辛苦啲，有時要拍成10幾個鐘，而且啲人（網民）好八卦，會用我張相整貼紙好煩，又喺IG不停留言（欺凌）……所以唔想再見到佢哋，唔好再叫我『亞視一姐』。」
有財力唔擔心生活
對於轉做PT可能收入大減，阿儀話唔擔心，「總之生活都OK維持得到。」記者追問係咪屋企財力雄厚可以長期照顧埋佢？阿儀突然醒目大耍太極：「唔講呢啲！」再問係咪因為懶唔想做？阿儀即「呀」一聲被嚇窒，之後只補充叫林寶玉有嘢先通知她。在旁的經理人表示尊重阿儀決定，畢竟過去一年阿儀經歷好多嘢，一下子未必適應，會畀時間佢再考慮及消化。
傾約後兩日，林寶玉獨家向本報披露阿儀終於回心轉意跟亞視續一年藝員合約，跟舊約一樣性質不變。她說：「佢續約冇乜特別要求，而我哋會盡量配合佢休息時間及工作類型，其實阿儀仲有幕前嘢想做，例如拍旅遊節目及真人騷，月底阿儀會同一班亞姐去大馬做宣傳及拍花絮；另一方面公司亦明白佢面對嘅壓力，會同佢分析。」至於可會調整薪酬就有待老闆決定。林寶玉還大讚過去一年阿儀算係個稱職藝人，由完全冇接觸呢行，到學會扮靚，又肯聽人意見。