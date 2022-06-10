想自由揀Job唔肯跟亞視續約 薛影儀扭擰兩日 「跪低」繼續做「一姐」

一反常態 ■平日好少出聲嘅阿儀，喺會議室同林寶玉傾續約時好多嘢講。

照顧周到 ■過去一年經理人林寶玉對阿儀照顧周到。

大展歌喉 ■阿儀仲有機會一展歌喉，唱吓歌仔。

續約成功 ■林寶玉向本報披露阿儀經已決定續約，合約性質同以前不變。

一炮而紅 ■去年阿儀膽粗粗參加亞姐，竟然一炮而紅。

接好多Job ■過去一年阿儀接咗70個job，有唔少係廣告。

有意退出 ■阿儀曾於社交平台留言表示就快退出娛樂圈。

亞視力撐 ■阿儀惹上官非，亞視董事陳偉傑及林寶玉對佢不離不棄。

等候上訴 ■去年阿儀普通襲擊罪成，目前等候排期上訴。

進軍影壇 ■去年阿儀同孫慧雪拍過電影《愛．還記得》。

參與善事 ■阿儀跟去年亞姐冠軍陳美儀及「網絡人氣」大獎得主林海茵去做善事。

38歲嘅薛影儀因為去年參選亞姐而爆紅，亞視馬上將她「私有化」，交由「最索經理人」林寶玉湊住佢搵食。過去一年，阿儀接咗70個job算係亞視最多工開嘅藝人，月賺過萬，但日前阿儀返亞視傾續約情願放棄底薪，做可以話事嘅兼職藝人！不過扭擰兩天，最後都選擇做返「亞視一姐」。採訪：方騫平攝影：沈健程《頭條日報》緊貼追訪阿儀續約亞視過程，其實早於兩周前阿儀多次喺社交平台強調「唔適合娛樂圈」、「就嚟退出」……原來佢真係諗住唔撈全職，選擇零底薪轉做part time藝人，因為阿儀想要自由度可以揀job做，想做先會接。好多人以為阿儀好呆，其實佢好有態度。轉做PT藝人避欺凌日前下午，阿儀現身大埔亞視，分別會見林寶玉及老闆，原來7月約滿嘅阿儀被召返公司傾約。《頭條日報》直擊當日過程，見阿儀喺會議室傾咗近一小時，期間阿儀一改平日零反應作風係咁發言。傾完一輪，阿儀出嚟接受《頭條日報》訪問時堅決表示：「我要求轉做PT藝人，覺得會有彈性啲，唔想見到佢哋（欺凌佢嘅網民）。」問到除咗被網民欺凌外，係咪受官司困擾留下陰影呢？她否認稱：「去年拍嘢係辛苦啲，有時要拍成10幾個鐘，而且啲人（網民）好八卦，會用我張相整貼紙好煩，又喺IG不停留言（欺凌）……所以唔想再見到佢哋，唔好再叫我『亞視一姐』。」有財力唔擔心生活對於轉做PT可能收入大減，阿儀話唔擔心，「總之生活都OK維持得到。」記者追問係咪屋企財力雄厚可以長期照顧埋佢？阿儀突然醒目大耍太極：「唔講呢啲！」再問係咪因為懶唔想做？阿儀即「呀」一聲被嚇窒，之後只補充叫林寶玉有嘢先通知她。在旁的經理人表示尊重阿儀決定，畢竟過去一年阿儀經歷好多嘢，一下子未必適應，會畀時間佢再考慮及消化。傾約後兩日，林寶玉獨家向本報披露阿儀終於回心轉意跟亞視續一年藝員合約，跟舊約一樣性質不變。她說：「佢續約冇乜特別要求，而我哋會盡量配合佢休息時間及工作類型，其實阿儀仲有幕前嘢想做，例如拍旅遊節目及真人騷，月底阿儀會同一班亞姐去大馬做宣傳及拍花絮；另一方面公司亦明白佢面對嘅壓力，會同佢分析。」至於可會調整薪酬就有待老闆決定。林寶玉還大讚過去一年阿儀算係個稱職藝人，由完全冇接觸呢行，到學會扮靚，又肯聽人意見。