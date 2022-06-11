■蔡加敏與好友程瑤、朱仲賢成為生意拍檔。

■蔡加敏和「仁美清叙」主席程瑤是多年好友。

旭日國際集團副主席蔡加敏（Carmen）投資活動製作公司，不單止是資金支持，更希望將自己多年的經驗及所學，尤其是科技、藝術方面運用於活動製作，冀打破行業傳統框框，不斷推陳出新、創出無限精彩！蔡加敏表示：「活動製作創意空間無限，集合世界各地的活動經歷，甚至融合STEAM教育元素，令活動製作破格、創新。」她與相識多年的程瑤，及程瑤的丈夫朱仲賢由好友變成生意拍檔，投資活動製作公司，他們相信疫情終會過去，有信心大型實體活動定會陸續恢復，蔡加敏認為「The show must go on」，故對活動製作行業前景充滿信心。市面漸復常充滿商機多年來於商界長袖善舞的蔡加敏，出席過無數大大小小活動，對於活動創作充滿心得，她說︰「多年前自己公司做Annual Dinner時已覺得呢行好好玩，可以接觸更多有趣嘅事，認識各種類型的朋友，其實自己一直都有經營製作公司的想法，雖然疫情令絕大部份實體活動停頓，但市面已逐漸回復正常，大家對實體活動期待已久，可說是渴求，預料這行業會較疫情前更蓬勃。」新元素投入活動設計蔡加敏經常抽空到活動現場，與程瑤一起視察活動製作籌備情況，並提出不少具體意見。在活動籌辦過程，蔡加敏腦內會浮現過往於世界各地不同的活動畫面，現在正好有機會把各種構思付諸實踐，她說︰「每個地方的舞台製作，都因為文化背景、傳統、歷史而各具特色，經過自己融匯貫通、篩選，可以將構思結合新元素放入活動設計當中。」身兼國際教育集團董事的蔡加敏提及現今教育着重STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學），朱仲賢說︰「舞台製作也很講求STEAM的知識，疫情緩和後，可安排學生參與大型活動製作，幫助學生開發多方面潛能。」對於未來大計，他們透露將於短期內在維園製作一個大型公眾活動，期待攜手以新科技及創新設計元素，為觀眾帶來耳目一新的感覺。