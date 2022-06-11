任睇No.1
  • 26º
  • 97%
  • 2022年6月11日 星期六
熱門： 黃夏蕙梁唐青儀雲咸街中環勇士

日報新聞 > 娛樂

Edan戥撲飛粉絲辛苦：我都會嬲

2022-06-11 列印
■Edan（左一）望以後的MIRROR騷，會有更好的售票安排。
Previous Next

MIRROR女粉絲「前夫」社交專頁版主日前表示，極度不滿該組合演唱會售票安排及「當鏡粉係ATM係水魚」，宣佈將關閉該專頁。MIRROR成員呂爵安（Edan）昨日錄影《膠戰SSP》時，就售票安排表示：「連買一張飛都咁難，換轉係我都會嬲。」
　 談到MIRROR將在日本舉行的音樂節獻唱，Edan認為是很珍貴機會，他們會好好準備，務求「不丟香港架」！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd