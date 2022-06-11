Edan戥撲飛粉絲辛苦：我都會嬲

中環鬧市發生目無法紀的斬人及槍擊案。有幫派積怨多時，近日因分贓不勻疑再起爭執，有人派刀手施襲，未料對方在鬧市中開至少兩槍還擊，一人中槍。警方經調查拘捕四人，惟涉案手槍仍下落不明。事隔三句鐘，八鄉有客貨...

2022-06-11