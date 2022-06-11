千嬅為平反歌藝再唱《玫瑰》

楊千嬅在第八集《聲生不息》中，翻唱甄妮的名曲《最後的玫瑰》。千嬅透露，她在2011年的演唱會曾唱這首歌，當時快為人母的她，獻唱時心情激動感觸到喊，千嬅笑道：「上次喊住唱得不好，今次唱要平反吓！」



另外，千嬅率領的女子隊，新加入成員楊丞琳，在歌曲爭奪戰中，選了四首網上票數最高的歌曲作賽，分別是：《彌敦道》、《葡萄成熟時》、《甘心替代你》及《談情說愛》。