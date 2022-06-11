Gin Lee返大馬探親未肯嫁

將約滿環球唱片的李幸倪（Gin Lee）昨日綵排《星光之城—情牽港法音樂會》，她透露暫未落實去向，她坦言有和不同的人「傾偈」，至於是否包括英皇方面？她說：「不講名了，有很多可能性。」



Gin Lee完約後會先回大馬探親，問到是否打算和圈外富貴男友結婚生仔？她否認並道：「仍想工作，事業為重。（男友會感失望？）如果不唱歌，歌迷會失望。（男友要等多幾多年？）等吓先，工作先。」