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Gin Lee返大馬探親未肯嫁

2022-06-11 列印
■Gin Lee笑言要男友再「等吓先」。
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將約滿環球唱片的李幸倪（Gin Lee）昨日綵排《星光之城—情牽港法音樂會》，她透露暫未落實去向，她坦言有和不同的人「傾偈」，至於是否包括英皇方面？她說：「不講名了，有很多可能性。」

Gin Lee完約後會先回大馬探親，問到是否打算和圈外富貴男友結婚生仔？她否認並道：「仍想工作，事業為重。（男友會感失望？）如果不唱歌，歌迷會失望。（男友要等多幾多年？）等吓先，工作先。」
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