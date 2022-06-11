前夫闖婚禮場地直播 Britney被嚇到全身震

■Jason闖入婚禮場地直播，公開內裏佈置。

美國前天后Britney Spears昨日在加州與未婚夫Sam舉行小型婚禮，邀請約100位賓客出席。但婚禮前卻被首任丈夫Jason Alexander踩場，他更開直播公開婚禮場地佈置，最終他被警方以擅闖私人地方、破壞及傷人罪拘捕，後獲准以20,000美元（約15.5萬港元）保釋。有指Britney當時被嚇到全身震，而她被拍到在婚禮前外出，精神不俗。Jason與Britney於2004年在拉斯維加斯簽紙結婚，但婚姻維持了55小時後即遭她撤銷，後來Britney承認是一時衝動下結婚。其後傳媒拍到樂壇天后麥當娜、名媛Paris Hilon與母親都有現身婚禮。