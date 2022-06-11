陳美儀難忘同「教主」相認 亞姐卸任前盡地一「露」

採訪：方騫平 攝影：沈健程
做咗接近一年亞姐，RC、Ashley及Yuki各有感受，兼異口同聲唔會放棄最愛嘅演藝夢，未來會互相支持，繼續追夢。冠軍RC有好多難忘經歷，直言學到唔少嘢：「除咗出席時尚活動，仲有機會拍劇，喺ViuTV新劇《百萬同居計劃》中演文員仔，同「教主」Anson Lo有對手戲！」她自爆跟「教主」好有淵源，3年前係佢嘅跳舞學生：「好開心佢竟然仲認得我，我乘機追問佢，『會唔會小班教舞？好想再一齊跳舞。』不過，o依家佢已經係大忙人，但能夠見證住佢步步高陞，感覺好好，我都想好似佢咁事業有成。」
問到參選亞姐心得？RC認為要謙虛及感恩，仲要捱得苦：「曾有評論話我哨牙，質疑冠軍資格，聽到呢啲負評係會有少少在意嘅，但要學會調整心態，一方面短期內會去箍牙，另外會同自己講，內在美都好重要。」
袁群有衰心直口快
有樣有身材兼且高學歷的Ashley被指工作懶懶閒，唔願做推job，她否認傳言：「我聽到好愕然呀！因為我真係好鍾意做幕前，所以揀做保險，兼顧埋做藝人。」她指自己衰心直口快，不懂語言技巧累事：「其實做返自己都好呀！最緊要問心無愧。」她透露明年會跟律師男友結婚，對方都支持她做藝人。
梁欣娟要繼續追夢
30歲嘅Yuki最開心可以拍到電影，最唔開心畀人彈年紀咁老仲唔去嫁人退出？Yuki無奈說：「我喺呢行堅持咗咁耐（因為選美前都係一位演員），呢啲聲音真係好打擊我，不過，演好角色係我嘅心願，咁難得選到季軍，我會繼續追夢落去。」Ashley突然無厘頭拋出一句：「唔知以為汪明荃今年18歲。」及後她尷尬解釋：「我係想講阿姐咁嘅年紀都受到尊重，何況Yuki咁後生……」RC即尷尬打圓場：「只要心態好，年齡唔係問題，我支持Yuki追夢。」