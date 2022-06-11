陳美儀難忘同「教主」相認 亞姐卸任前盡地一「露」

完美體態 ■冠軍兼「最完美體態獎」嘅RC，三圍34C、25、36，身材平均。

有樣有Body ■Ashley三圍34C、24、36，有樣有身材。

勁Fit中女 ■擁有34C、25、36 嘅Yuki，30歲依然好fit。

錫晒阿儀 ■RC形容阿儀係亞姐寶貝，唔怕俾佢搶風頭。

多得阿儀 ■因為去年阿儀參加亞姐，帶挈三甲受到關注。

力撐教主 ■RC之前同朋友撲到飛睇《CHILL CLUB Keep Going》演唱會，舉燈牌捧「教主」場。

AL學生 ■熱愛跳舞嘅RC，3年前曾跟過「教主」學舞。

將去大馬 ■曾參加2019《國際潛水小姐》嘅RC，稍後去大馬宣傳亞姐，最想協助推廣旅遊。

扮美人魚 ■Yuki同樣曾參加《國際潛水小姐》。

齊做善事 ■疫情下RC（左起）、林海茵、林寶玉、薛影儀，以亞姐身份做善事。

明年出嫁 ■Ashley待卸任後做人妻，明年下嫁律師男友。

去年薛影儀參選成功炒熱埋亞姐，連帶冠軍兼「最完美體態獎」陳美儀（RC）、亞軍袁群有（Ashley）、季軍梁欣娟（Yuki）都多咗關注，三人即將卸任，日前換上三點式泳衣展示「實力」！RC表示過去一年最感激薛影儀：「係佢帶挈我，大家先知道冠軍都係叫阿儀！佢係我哋嘅寶貝。」採訪：方騫平 攝影：沈健程做咗接近一年亞姐，RC、Ashley及Yuki各有感受，兼異口同聲唔會放棄最愛嘅演藝夢，未來會互相支持，繼續追夢。冠軍RC有好多難忘經歷，直言學到唔少嘢：「除咗出席時尚活動，仲有機會拍劇，喺ViuTV新劇《百萬同居計劃》中演文員仔，同「教主」Anson Lo有對手戲！」她自爆跟「教主」好有淵源，3年前係佢嘅跳舞學生：「好開心佢竟然仲認得我，我乘機追問佢，『會唔會小班教舞？好想再一齊跳舞。』不過，o依家佢已經係大忙人，但能夠見證住佢步步高陞，感覺好好，我都想好似佢咁事業有成。」問到參選亞姐心得？RC認為要謙虛及感恩，仲要捱得苦：「曾有評論話我哨牙，質疑冠軍資格，聽到呢啲負評係會有少少在意嘅，但要學會調整心態，一方面短期內會去箍牙，另外會同自己講，內在美都好重要。」袁群有衰心直口快有樣有身材兼且高學歷的Ashley被指工作懶懶閒，唔願做推job，她否認傳言：「我聽到好愕然呀！因為我真係好鍾意做幕前，所以揀做保險，兼顧埋做藝人。」她指自己衰心直口快，不懂語言技巧累事：「其實做返自己都好呀！最緊要問心無愧。」她透露明年會跟律師男友結婚，對方都支持她做藝人。梁欣娟要繼續追夢30歲嘅Yuki最開心可以拍到電影，最唔開心畀人彈年紀咁老仲唔去嫁人退出？Yuki無奈說：「我喺呢行堅持咗咁耐（因為選美前都係一位演員），呢啲聲音真係好打擊我，不過，演好角色係我嘅心願，咁難得選到季軍，我會繼續追夢落去。」Ashley突然無厘頭拋出一句：「唔知以為汪明荃今年18歲。」及後她尷尬解釋：「我係想講阿姐咁嘅年紀都受到尊重，何況Yuki咁後生……」RC即尷尬打圓場：「只要心態好，年齡唔係問題，我支持Yuki追夢。」