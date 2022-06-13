■沈殷怡首次做媽媽角色，挑戰很大。

邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie)、沈殷怡及鄭丹瑞等到元朗出席ViuTV新劇《野人老師》開鏡拜神儀式。Stanley早前在社交網發文放負，問到是否因拍劇辛苦？他說：「怕自己做得不夠好，很緊張，怕捉不緊機會，自己給自己壓力，但幾日後就調整好心情。」Frankie講到早前與女友分手一事，他表示心情OK，多謝大家關心，Stanley稱Frankie宣佈分手當日，大家一起拍劇，有關心慰問他，讓他知道身邊有人支持他。另外，講到下月的MIRROR演唱會售票情況被轟安排失當，Stanley表示很多事都不是由他們控制，唯有盡力表演。至於飛債，他們戲言是「地底泥」，不知有沒有飛，都是等公司通知。