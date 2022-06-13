■MC自認跳舞唔叻，不想鬥舞。

張天賦（MC）和洪嘉豪為藝術戶外展覽擔任表演嘉賓，二人表示很開心可以做戶外騷，大叫很爽很好玩，更感恩天公造美，並宣佈9月將於九展舉行兩場演唱會。MC笑言緊張到手震，更揚言唱得不夠喉，講到他們可以在9月開演唱會唱番夠本？嘉豪表示去年二人都一起開過騷，今次可說是part 2，笑謂會玩得更盡。MC則指不敢開空頭支票，但就想看嘉豪跳舞，嘉豪笑說：「我可以跳幾下，我本身是舞王，是華納舞王！」問他們會否鬥舞？MC即表示不好，自問跳舞不叻。嘉豪就希望爭取將舞台延伸出去，能與觀眾更近距離，又說對演唱會門票銷情有信心，笑謂會爭取在周末開騷，方便學生。