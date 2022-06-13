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黃夏蕙自爆告別作有出浴戲

2022-06-13 列印
■夏蕙姨與徒弟仇穎敏一起接受訪問。
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黃夏蕙定於8月離港赴美陪伴老公潘炳烈，昨日最後一次作客網上節目《第3季小肥豬週記》。

夏蕙姨表示不捨香港和朋友，離港前與朋友舉行farewell party及拍網劇作告別作，網劇以女同志為題材，有後生女戀上夏蕙姨，趁沖涼摸她。提到有出浴鏡頭，夏蕙姨大方說沒所謂，但視覺效果要順眼，笑言91歲沒甚麼畀人睇，獻醜不如藏拙，老公也不會介意。

提到移居美國後的生活，夏蕙姨表示會舉行巡唱及與老公遊世界，上頭炷香會繼續做，只差在香港還是在美國，慈善基金會會交由劉錫賢主理。
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