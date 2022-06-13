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炎明熹抽空為師弟妹打氣 舒文教訓參賽者激動跌倒

2022-06-13 列印
■炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文為《聲夢2》演出。
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前晚播出的首集《聲夢傳奇2》先由「聲夢」畢業生炎明熹（Gigi）、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、張馳豪及何晉樂，與第二季共23名學員攜手演出長約六分鐘的一鏡到底歌舞《波希米亞狂想曲》，其中Gigi更是百忙中抽空為師弟妹打氣。

節目唯一組合XiX六名成員選擇以Acapella模式獻唱歌曲《命硬》，可惜卻遭出名要求高的音樂監製舒文狠批，舒文更因過份投入而仆倒；Johnny Yim組別獻唱《Over The Rainbow》的Nicole，因表現不似預期失望爆喊，更由錄影廠喊到出走廊。
■舒文狠批參賽者時，激動到仆倒。
■舒文狠批參賽者時，激動到仆倒。
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