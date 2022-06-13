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看唐山傷人片徹夜難眠　成龍痛心圍觀男士袖手旁觀

2022-06-13 列印
■成龍痛心事發時，在場男士沒有幫助被打女子。
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內地河北省唐山巿日前發生一宗燒烤店打人事件，多名男子於店內向一名女子搭訕不果，竟將該女子拖到店外毒打，事件於社交網發酵，據悉九名涉案疑犯全部落網。

多位圈中人都有關注事件，成龍於微博表示看到打人的影片後，嬲到成晚瞓唔着：「尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷，這樣的事情怎麼v可以發生在我們國家？聽說暴徒現在都被抓獲了，期待法律的嚴懲！」他強調男人不可以打女人。而湯鎮業、高鈞賢等都紛紛發聲，湯鎮業說：「必須要改名字，叫五渣，男人不可以打女人。」■湯鎮業拍片怒斥打女人的男士。
■湯鎮業拍片怒斥打女人的男士。
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