■湯鎮業拍片怒斥打女人的男士。

內地河北省唐山巿日前發生一宗燒烤店打人事件，多名男子於店內向一名女子搭訕不果，竟將該女子拖到店外毒打，事件於社交網發酵，據悉九名涉案疑犯全部落網。多位圈中人都有關注事件，成龍於微博表示看到打人的影片後，嬲到成晚瞓唔着：「尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷，這樣的事情怎麼v可以發生在我們國家？聽說暴徒現在都被抓獲了，期待法律的嚴懲！」他強調男人不可以打女人。而湯鎮業、高鈞賢等都紛紛發聲，湯鎮業說：「必須要改名字，叫五渣，男人不可以打女人。」