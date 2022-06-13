Gareth.T馮允謙跪地示愛冧爆欣宜

■馮允謙亦單膝跪地向欣宜示愛。

■鄭少秋捧愛女場。

鄭欣宜前晚在紅館演出第二場《Between Us鄭欣宜演唱會》，舞台竟變成「冧爆欣宜專區」，不時有男觀眾大叫「I Love You」，就連兩位表演嘉賓，湯令山（Gareth.T）和馮允謙（Jay）分別在台上向欣宜單膝跪地，Gareth.T送玩具「鑽戒」時說：「I'm your boyfriend！」欣宜大叫：「Oh My God！你好大膽，喺我爸爸面前送戒指畀我！」觀眾席上的鄭少秋高舉拇指讚好，全場起哄。欣宜與第二位表演嘉賓Jay深情合唱，在尾聲時Jay一邊唱「It's killing killing me without you girl~」一邊單膝跪地，欣宜驚喜到O嘴！