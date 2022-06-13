投資百萬美容王國已頂讓 黃智賢拒談蝕住走：唔回應嘞

現年54歲黃智賢（Ben）近半年再度活躍於幕前，去年11月返內地拍攝TVB有份投資嘅網劇《無相之城》，其間仲演埋網劇《漫影尋蹤》及網絡電影《再見地球》，又獲邀出席商演活動，密密吸金！原來佢已經放棄經營美容王國，全職做返藝人。
承認疫情下經營困難
據多位美容業界人士向本報報料，指黃智賢年初已將經營咗4年，用佢嚟做生招牌嘅醫學美容中心低調賣盤，不過，本報卻發現雖然黃智賢已抽身而出，但店名、地址、電話、醫生資料依然不變。致電美容中心，職員還表示可以安排陳國強醫生預約應診。記者就醫學美容中心易手一事以短訊形式向黃智賢了解，他更正說：「沒有轉手，是由陳醫生主理，我專注打理澳洲代理的護膚抗敏品牌。」記者再追問：「即係美容中心同你無關了？佢（陳醫生）頂晒啲股權？」他亦坦言冇關了：「（o依家）陳醫生自己做！以前是拍檔，現在是朋友。」問到係咪疫情下經常被逼停業，要貼錢好難捱？他亦承認疫情下各行業都困難，係控制唔到嘅：「唯有平常心隨遇而安！而且有股東要移民退出！所以要重組。」
轉做代理澳洲護膚品
黃智賢經歷過星途大起大跌，曾表示唔想一線小生地位不保，所以轉營鋪定後路。2018年他大張旗鼓投資7位數與陳醫生及另一男拍檔喺中環開設醫學美容中心，主力針對高檔顧客，做落口碑唔錯，生意愈做愈好成為主要收入來源，更豪擲895萬購入西貢獨立屋，現市值近千萬！千辛萬苦捱過一波又一波的疫情，喺第5波疫情下卻失手，問到黃智賢有冇蝕住走，定以朋友價頂畀陳醫生？會否有啲唔開心？Ben就唔想多講，只淡然表示：「唔回應嘞！謝謝關心。」但強調從未停過拍劇。提到當日他曾話過做藝人靠唔住才去投資，對此他說：「o依家仍會代理澳洲鱷魚油抗敏護膚品。」至於陳國強醫生亦向本報承認，現在獨自經營醫學美容中心，黃智賢只係做返護膚品，「我哋係傾返嚟嘅（所有條件）。」