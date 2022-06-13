投資百萬美容王國已頂讓 黃智賢拒談蝕住走：唔回應嘞

醫生拍檔 ■黃智賢和拍檔合資百萬經營醫學美容中心，合夥人包括陳煒未婚夫陳國強醫生（右一）。

星光熠熠 ■當日美容中心開幕時星光熠熠，圈中好友江美儀、湯洛雯及楊茜堯等撐場。

張太撐場 ■當日連久違現身公開活動嘅關詠荷都嚟支持黃智賢。

結成良緣 ■因為黃智賢跟陳煒及陳國強係共同朋友，開幕活動結成良緣。

盡地一煲 ■去年4月黃智賢最後一次圖文並茂喺社交網出Po宣傳，盡地一煲。

轉做代理 ■黃智賢目前代理嘅抗敏護膚品牌於美容中心寄賣。

親力親為 ■黃智賢當年做埋醫美生招牌，親力親為做宣傳。

活躍幕前 ■去年11月，返內地拍TVB有份投資的網劇《無相之城》。

首做男一 ■2015年喺《四個女仔三個BAR》中首做男一。

生活無憂 ■美容院為黃智賢帶來一桶金，家住西貢獨立屋嘅佢閒時做吓飲食KOL。

接埋網片 ■專心做返幕前，黃智賢再接拍網絡電影《再見地球》。

新冠肺炎肆虐近三年，美容院不斷被逼停業，本年初第5波疫情反覆，高峰期美容業停業3個月，《頭條日報》收到獨家消息，連環幾波疫情，令黃智賢（Ben）迫不得已放棄辛苦建立咗4年嘅美容王國，數月前已低調地將醫學美容中心股權頂讓畀拍檔陳國強醫生，即陳煒未婚夫。Ben向本報坦承有此事，但詳情不多講，問到是否蝕住走？他只淡然表示：「唔回應嘞！」。 採訪：方騫平現年54歲黃智賢（Ben）近半年再度活躍於幕前，去年11月返內地拍攝TVB有份投資嘅網劇《無相之城》，其間仲演埋網劇《漫影尋蹤》及網絡電影《再見地球》，又獲邀出席商演活動，密密吸金！原來佢已經放棄經營美容王國，全職做返藝人。承認疫情下經營困難據多位美容業界人士向本報報料，指黃智賢年初已將經營咗4年，用佢嚟做生招牌嘅醫學美容中心低調賣盤，不過，本報卻發現雖然黃智賢已抽身而出，但店名、地址、電話、醫生資料依然不變。致電美容中心，職員還表示可以安排陳國強醫生預約應診。記者就醫學美容中心易手一事以短訊形式向黃智賢了解，他更正說：「沒有轉手，是由陳醫生主理，我專注打理澳洲代理的護膚抗敏品牌。」記者再追問：「即係美容中心同你無關了？佢（陳醫生）頂晒啲股權？」他亦坦言冇關了：「（o依家）陳醫生自己做！以前是拍檔，現在是朋友。」問到係咪疫情下經常被逼停業，要貼錢好難捱？他亦承認疫情下各行業都困難，係控制唔到嘅：「唯有平常心隨遇而安！而且有股東要移民退出！所以要重組。」轉做代理澳洲護膚品黃智賢經歷過星途大起大跌，曾表示唔想一線小生地位不保，所以轉營鋪定後路。2018年他大張旗鼓投資7位數與陳醫生及另一男拍檔喺中環開設醫學美容中心，主力針對高檔顧客，做落口碑唔錯，生意愈做愈好成為主要收入來源，更豪擲895萬購入西貢獨立屋，現市值近千萬！千辛萬苦捱過一波又一波的疫情，喺第5波疫情下卻失手，問到黃智賢有冇蝕住走，定以朋友價頂畀陳醫生？會否有啲唔開心？Ben就唔想多講，只淡然表示：「唔回應嘞！謝謝關心。」但強調從未停過拍劇。提到當日他曾話過做藝人靠唔住才去投資，對此他說：「o依家仍會代理澳洲鱷魚油抗敏護膚品。」至於陳國強醫生亦向本報承認，現在獨自經營醫學美容中心，黃智賢只係做返護膚品，「我哋係傾返嚟嘅（所有條件）。」