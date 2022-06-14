首拍電影拒與女角保持距離 MC唔怕傳緋聞：都慣咗

■左起：MC、Candy及凌文龍為新片《夜校》拜神。

張天賦（MC）、黃曦誼（Candy）、凌文龍、葛民輝及吳肇軒等昨日出席電影《夜校》開鏡禮。首度拍電影的MC表示很開心，飾演在二手攤工作的窮小子，與飾演天才科學家的凌文龍是好兄弟。戲中MC與Candy有感情線，問有否親熱戲，MC表示好似沒有。再問怕不怕傳緋聞？他說：「唔緊要，有緋聞都是好事，已睇開咗，慣咗。（不要去超市。）我這身份好似邊度都去唔到。（會否與女角避忌一點？）如別人講也避免不到，做返自己。」之前曾與姜濤傳緋聞的Candy，表示工作不擔心傳緋聞。葛民輝化了蒼白妝現身，問阿葛是否飾演鬼角色？他笑說：「做鬼就爽啦，最慘唔係做鬼，人唔似人，鬼唔似鬼。」阿葛又指該片多資金，為他度身訂造了幾套西裝，不過在大熱天時穿着三件頭西裝，令阿葛渾身是汗，真係大整蠱。