宋宛穎與母親隔空對話 撰親筆信感激多年照顧

■宋宛穎大讚媽媽（右）是其心目中女超人。

前晚TVB節目《日日媽媽聲》播出第8集，請來宋宛穎（Sabrina）、朱凱婷及梁芷珮等任嘉賓。Sabrina透過節目與媽媽Michelle隔空對話，Michelle是1990年澳門小姐亞軍，靚足32年的Michelle隔空與女兒同框，二人看似姊妹多於母女。Sabrina為感謝媽媽多年來的照顧，撰親筆信並感性地讀出內容：「雖然我哋家庭睇落唔係好完美，但你令我覺得能夠喺呢個家庭成長，係有幾咁幸福同幸運，希望過去呢22年我有Make you proud，同埋我將來做嘅嘢都Keep making you proud！」Michelle聽到女兒真情剖白，感動得忍不住淚水，場面感人。談到獨力撫養一對孖女，Michelle坦言兩位女兒給她很大動力。