■Alex見到姨甥女都冧到咁，將來追到個女應該更開心。

■AJ同表妹成日見，好好感情。

■話咁快AJ就快6歲嘞！

■Alex於2012年與Ice結婚，雖然年齡相差24年，不過非常合拍。

■AJ問完媽媽意見，自己落單，好叻仔。

■AJ食飯同大人有傾有講，食嘢大大啖擺入口。

■一行人離開餐廳，AJ似乎被職員認出，要求合照。

60歲的杜德偉（Alex）於12年同相差24歲的攝影師女友李曉冰（Ice）結婚，新婚時Alex話想生女，不過2016年囝囝AJ出世，Alex同樣錫到燶。Alex暫時未追到女，唯有見姨甥女頂住湊女癮先。日前杜德偉一家同Ice妹妹一家喺又一城食Tea行街，Alex一食飽就同姨仔去買外賣，其間仲撩姨甥女玩。見到姨甥女同爸爸玩，他亦一臉羨慕，自己拿拿臨追返個啦。採訪：娛樂組就快6歲嘅AJ大個咗，自理能力都高咗，食嘢、落扶手梯，甚至買嘢都搞得掂，同大人又有傾有講，Alex兩公婆真係教得AJ好好！可能因為Alex成日喺IG晒父子相，AJ都有啲知名度，呢日食完Tea行出餐廳門口，就被職員要求影合照集郵，睇嚟AJ好似仲受歡迎過老竇喎！分頭行事上貨開Party食完嘢，Alex就同姨仔一家去買外賣，AJ就跟實媽媽行街。其間AJ出主意買爆谷，之後又自己買嘢飲。媽媽Ice入舖睇嘢，AJ就即衝入舖坐定定，睇嚟5歲人仔已經深明女人行街要時間嘅道理！另一邊廂Alex都買完點心同壽司，最後會合返老婆同AJ，兩家人一齊上車，買咁多嘢食，應該都係一齊開Party啦。