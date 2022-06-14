親邀男嘉賓想採陽補陰 欣宜尾場騷同許廷鏗相擁爆喊

■欣宜與許廷鏗感動到相擁痛哭。

■COLLAR完騷後，入後台與欣宜合照。

■欣宜在安歌環節，瞓在地上向觀眾做心心答謝。

■Lokman和女友Luxi拍拖睇騷。

■欣宜與許廷鏗合唱時，情深款款對望。

■下一秒二人即爆笑，完全不能「咀落去」。

鄭欣宜三場《Between Us》紅館演唱會圓滿結束，前晚尾場欣宜感觸得多次哭成淚人，更與表演嘉賓許廷鏗齊齊爆喊！欣宜又搞笑自爆今次請全男班表演嘉賓是為了採陽補陰；還構思了下次開騷要請盧瀚霆（Anson Lo）指導跳舞，及與父親鄭少秋（秋官）共舞，但就避談疑似男友的Derek有否到場。鄭欣宜前晚的紅館尾場個唱吸引了不少圈中人欣賞，包括張敬軒、AGA、陳健安等，而COLLAR、Lokman和女友Luxi拍拖到場，掀起全場哄動。前晚欣宜借新歌《仍會等》說出自己的愛情觀，稱自小被寫到是一個不值得被愛的人，因此在脆弱時會自覺是一個愛情失敗者，但仍有阿Q精神依然相信愛情。輪到介紹表演嘉賓出場，欣宜形容對方是一位識於微時的兩小無猜，經常會頭貼頭手牽手，常被傳是一對，令自己也想過究竟彼此是友情還是愛情。當許廷鏗現身並與欣宜合唱後，二人深情對望並輕撫對方的臉，但順勢差點「咀落去」之際，兩個同時間彈開說：「真係唔得！」其後轉為拖手演唱。想拉張敬軒上台許廷鏗指跟欣宜不管經歷高低，彼此也在身邊，並送欣宜特別版的黑膠碟，內附一張親手繪畫的二人肖像畫，指是參照二人於2015年底的合照，當時大家仍未開過紅館騷，但約定有誰上紅館，對方亦要在場，語畢即與欣宜相擁哭作一團；良久後許廷鏗笑謂：「呢個攬有啲耐。」許廷鏗再爆料指綵排時欣宜已突然攬着他喊。安歌部份，欣宜笑謂：「好難專心，因為皇上駕到，如果唔係防疫會拉軒公上台！」台下的張敬軒即豎起兩個手指公加一隻腳回應。前晚欣宜四度安歌，她感動落淚的瞓地做心心答謝觀眾的厚愛。欣宜在完騷受訪時自評有75分，因忍不住喊，否則可做得更好。問到男友Derek有沒有捧場？她避答說：「唔好講到好似已經係男友咁，我仲好享受俾人追求。」被父親秋官讚好犀利說到許多粉絲買不到飛，問會否很快再開騷？欣宜豪氣道：「好呀！來呀！唔好畀佢停！我已35歲，如果想多跳舞擔心隨着年紀增長未必能負荷得到。」問到會否找為她做表演嘉賓的Anson Lo親自指導跳舞？她笑言：「最好他可以分擔下，今次所有嘉賓都是我親自邀請，希望借用到男人的力量。」還點頭直認想採陽補陰。續問父親鄭少秋對演唱會有何評語？她鬼馬的秋官腔上身謂：「佢話好犀利，啲歌好新潮，佢唔識唱。」欣宜笑言希望有機會父女檔唱跳《香港料理》。