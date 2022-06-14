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《魷魚遊戲》宣佈開拍第二季 三大要角回歸 木頭娃娃男友出鏡

2022-06-14 列印
■導演黃東赫（右二）與《魷魚遊戲》主角朴海秀、鄭浩妍及李政宰一劇爆紅。
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Netflix全球最多人收看韓劇《魷魚遊戲》，前晚正式宣佈開拍第二季，導演黃東赫撰文交代第二季劇情，「《魷魚遊戲》12年前開始構思，終於在去年開花結果，上架短短12日就成為Netflix史上最受歡迎的劇集。感謝大家收看和喜愛《魷魚遊戲》，現在宣佈奇勳（李政宰飾）要回來了，（遊戲）負責人（李秉憲飾）也要回來了；拿着卡片的西裝男（孔劉）說不定還會回來，大家也可以見到一二三木頭娃娃英熙的男朋友哲秀。劇集將以更加新穎的遊戲和驚人的故事再次與大家見面。」

黃東赫4月時表示第二季劇本只寫了三頁，觀眾可能要等到2024年才能收看第二季。有傳在首季已死的「脫北者姜曉」的鄭浩妍，會以孖生妹妹的身份回歸；亦有傳與李政宰競賽到最後的朴海秀其實未死，最後被遊戲的幕後醫療團隊救回一命。■孔劉有望在第二季演出。
■孔劉有望在第二季演出。
■李秉憲飾演的遊戲負責人確定有份回歸。
■李秉憲飾演的遊戲負責人確定有份回歸。
■新一季木頭娃娃的「男友」哲秀亦會出現。
■新一季木頭娃娃的「男友」哲秀亦會出現。
■Netflix在官網正式宣佈《魷魚遊戲》落實開拍第二季。
■Netflix在官網正式宣佈《魷魚遊戲》落實開拍第二季。
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