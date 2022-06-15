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何猷君連珠炮發反問爆料者

2022-06-15 列印
■何猷君和太太奚夢瑤不時「放閃」。
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已故「賭王」何鴻燊的四房兒子何猷君，19年迎娶內地名模奚夢瑤後育有一對子女。日前有內地網民「爆料」，指猷君婚後仍「挺喜歡跟嫩模玩在一起……有時候某個嫩模把他哄得開心了，他還會另外獎對方一筆錢」。

猷君隨即在凌晨3時發文，連發12個問題，包括：「你有證據嗎？多少錢獎勵呀？哪個嫩模呀？……造謠有錢收嗎？……你對這個社會有貢獻嗎？」怒轟有人造謠。
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