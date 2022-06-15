崔碧珈做歌手望唱到退休

崔碧珈（Anita）昨日與唱片公司舉行簽約儀式，宣佈進軍樂壇，在會上獻唱處女歌《Get it Right》，並獲前輩張達明到場打氣。



Anita坦言首度現場表演有點緊張，問到為何有信心簽約十年？她說：「我對娛圈有信心，今年34歲，我一心做到退休，做到60歲70歲，所以想有經理人帶住我。」