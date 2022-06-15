BTS「生日」直播吸逾213萬觀眾

前日是韓團防彈少年團（BTS）出道9周年正日，他們透過官方頻道直播25分鐘，公開早前在美國加州拍攝的演出片段，吸引逾213萬人同時收看！



BTS當日邀得R&B組合Silk Sonic成員Anderson.Paak打鼓伴奏，BTS隊長RM表示：「Anderson為我們的主打歌伴奏，讓我們創造出這個特別的演出！」Anderson則指自己兒子都是BTS的fans呢！



此外，BTS成員V將與朴敘俊、崔宇植、朴炯植及Peakboy，合作拍攝下月播出的真人騷《In the SOOP：友情旅行》，他們將展開4日3夜之旅，分享10年友誼點滴！