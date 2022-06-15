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與阮兆祥齊任主持 馮盈盈否認被「雪」

2022-06-15 列印
■阮兆祥笑指馮盈盈「踢走」上一輯主持賴慰玲！
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馮盈盈、阮兆祥、袁偉豪和宋宛穎等，前晚齊出席TVB節目《好聲好戲》拜神儀式。擔任該節目主持的馮盈盈表示，監製讚她在第一輯參賽打入三甲表現好，在今輯會分享經驗。

問到怕否與首輯主持賴慰玲比較？盈盈說大家的角色功能不同，自己最大的特色是分享經驗，而演藝學院出身的賴慰玲則分享演戲。拍檔阮兆祥則笑指盈盈「得個靚字」，又多謝她「踢走」賴慰玲！盈盈聞言即說不要用「踢走賴慰玲」做標題，祥仔其後坦言，希望賴慰玲和陳自瑤可當今輯的壓軸嘉賓。

另外，盈盈現有三個綜藝節目拍攝，上一部播出的劇集是《智能愛人》，笑問是否仍未獲「解凍」拍劇？盈盈稱自己有三個節目在手，不能說是被「雪」。■TVB節目《好聲好戲》台前幕後出席拜神儀式。
■TVB節目《好聲好戲》台前幕後出席拜神儀式。
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