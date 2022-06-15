姜濤在美拍戲 魯庭暉同行

■魯庭暉和姜濤現身大合照前排。

姜濤早前赴美國工作，經理人花姐曾稱因已簽保密協議，故未能透露他此行詳情。昨日有一外國演員於社交網透露姜濤拍攝有關舞蹈的電影，大合照前排可見姜濤和MakerVille行政總裁魯庭暉，該幅照片未幾被刪除，但已被網民截圖瘋傳！