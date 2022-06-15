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Anson Lo「搭」上Asha中環拍拖

2022-06-15 列印
■AL和Asha昨日拍攝甜蜜拍拖鏡頭。
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Anson Lo（AL、盧瀚霆）昨早現身中環，拍攝新劇《百萬同居計劃》外景。他換好戲服即埋位，現場有數十名粉絲圍觀。

AL昨日拍攝的劇情，是講述他與女朋友Asha（徐㴓喬）拍拖返家，AL更有搭着伊人膊頭的親暱鏡頭，期間有講有笑、表現甜蜜。身穿長袖恤衫的AL，戲外風扇不離手，工作人員則不時為他補妝。
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