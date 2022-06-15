吳若希安排18歲細佬做MV主角

■吳梓楓和羅毓儀主演《慢鏡》MV。

吳若希昨日到電台宣傳新歌《慢鏡》，談到該曲的MV找來其弟吳梓楓擔任男主角，吳若希說：「他現在18歲，做周柏豪的師弟，今次由我監製，他與羅毓儀合作，表現令我刮目相看！」她又說，這次是首次和弟弟共事，又指經理人亦讚他乖仔。問到如何再幫弟弟一把？吳若希說：「完㗎啦！冇嘞！佢有經理人安排兼顧學業。」