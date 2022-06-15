開美容院做埋「胸模」吸客 莊韻澄PO推胸照 狂收變態私訊

老闆力Sell ■莊韻澄做埋「胸模」，瞓身拍片推介療程。

豪乳深溝 ■示範人手推胸過程中見她展露豪乳深溝。

o氹吓自己 ■莊韻澄懷第二胎前，影咗輯唯美靚相o氹吓自己。

被迫停業 ■美容院打算今年初開業，可惜未營運經已被迫停業4個月。

老公讚好 ■經理人老公阿Joe當然好滿意老婆身材。

可愛波子 ■一歲大嘅「波子」眼大大，相當可愛。

做生招牌 ■32F莊韻澄做埋美容院生招牌。

澎湃上圍 ■第一胎懷孕期間，莊韻澄曾谷奶去到40G。

進步空間 ■獲贊助療程嘅33C、24、34郭奕芯，堅持有進步空間。

身材出眾 ■樂宜三圍有34C、25、34，身材出眾。

冇再聯絡 ■莊韻澄跟舊愛張致恒已冇聯絡。

40歲的莊韻澄（原名莊端兒）喺疫市下跟拍檔各投資6位數經營美容店，主打人手推胸療程可以疏通乳腺淋巴及瘦身減肥。為求盡快回本，佢更做埋model，瞓身拍片介紹推胸療程，見佢本來已相當巨型的上圍被推到脹卜卜，真係睇到面都紅晒。雖然做咗「胸模」後惹嚟勁多變態私訊，但莊老闆話生意好咗，上圍又升cup至32F，最重要老公好滿意，抵銷晒收到變態留言嘅唔開心。採訪：方騫平 攝影：沈健程場地：七玥能量美容中心第5波疫情影響咗好多藝人飯碗，拍戲產量唔多嘅莊韻澄為咗自救，疫情下大膽投資美容中心，「坦白講冇工開都要生計㗎，我喺呢行搵得唔多，連埋老公（經理人呂成忠Joe）啲錢全部掟晒落去投資，相信有危自有機。」私訊被讚好大胸美容中心只屬小本經營，莊韻澄慳得就慳，自己做埋生招牌推銷療程，披上大毛巾任技師推胸。雖然已有一子「波子」呂崇滈，近日又宣佈懷有第二胎，但莊韻澄的胸部仍然好有彈性。她說：「女人美胸好重要，個胸挺身形線條都會靚啲，尤其生產過及餵完人奶嘅媽咪，好容易好似波咁洩晒啲氣，會變細及下垂，o依家我胸部依然有彈性，仲由原本32E升cup至32F。」她還自爆推淋巴有助血液循環，膚色都pink咗！雖然出片後多咗好多媽咪表示有興趣，但亦收到唔少變態私訊留言，「有啲係粗口，有啲留言話『留返畀我幫你推啦』、『好羨慕你老公』、『做唔做男賓其他療程？』、『你真係好大』……甚至有啲難聽到唔可以出到街，基本上我唔會理，佢哋只係鍵盤戰士，話畀老公聽都嘥氣。」老公好滿意效果問老公阿Joe係咪非常滿意效果？莊韻澄大笑說：「都係，佢最開心係我調理身子後，咁快再有咗，其實我哋12月尾先開始不設防，而且冇用任何食療及睇醫生。o依家佗B三個幾月，暫時未知仔定女。我最擔心谷奶時上圍會挑戰40F，好恐怖。」問到會否益埋啱啱生完第3胎嘅（前度）張致恒老婆雯雯？她帶點尷尬說：「冇聯絡，我有贊助圈中好友郭奕芯、雪子（鄧詠雪）、樂宜等去推胸。」