開美容院做埋「胸模」吸客 莊韻澄PO推胸照 狂收變態私訊

採訪：方騫平 攝影：沈健程
場地：七玥能量美容中心
第5波疫情影響咗好多藝人飯碗，拍戲產量唔多嘅莊韻澄為咗自救，疫情下大膽投資美容中心，「坦白講冇工開都要生計㗎，我喺呢行搵得唔多，連埋老公（經理人呂成忠Joe）啲錢全部掟晒落去投資，相信有危自有機。」
私訊被讚好大胸
美容中心只屬小本經營，莊韻澄慳得就慳，自己做埋生招牌推銷療程，披上大毛巾任技師推胸。雖然已有一子「波子」呂崇滈，近日又宣佈懷有第二胎，但莊韻澄的胸部仍然好有彈性。她說：「女人美胸好重要，個胸挺身形線條都會靚啲，尤其生產過及餵完人奶嘅媽咪，好容易好似波咁洩晒啲氣，會變細及下垂，o依家我胸部依然有彈性，仲由原本32E升cup至32F。」
她還自爆推淋巴有助血液循環，膚色都pink咗！雖然出片後多咗好多媽咪表示有興趣，但亦收到唔少變態私訊留言，「有啲係粗口，有啲留言話『留返畀我幫你推啦』、『好羨慕你老公』、『做唔做男賓其他療程？』、『你真係好大』……甚至有啲難聽到唔可以出到街，基本上我唔會理，佢哋只係鍵盤戰士，話畀老公聽都嘥氣。」
老公好滿意效果
問老公阿Joe係咪非常滿意效果？莊韻澄大笑說：「都係，佢最開心係我調理身子後，咁快再有咗，其實我哋12月尾先開始不設防，而且冇用任何食療及睇醫生。o依家佗B三個幾月，暫時未知仔定女。我最擔心谷奶時上圍會挑戰40F，好恐怖。」問到會否益埋啱啱生完第3胎嘅（前度）張致恒老婆雯雯？她帶點尷尬說：「冇聯絡，我有贊助圈中好友郭奕芯、雪子（鄧詠雪）、樂宜等去推胸。」