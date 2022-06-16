■去年8月，《頭條日報》拍得DaDa跟「翻版李敏鎬」相約做運動，兩人有攬攬態度親暱。

■超哥讚DaDa拍攝時要求真打，工作態度夠晒專業。

■劇中有個8歲囝囝的DaDa，仲全程以素顏演出。

■DaDa有提醒自己健身不能太沉迷，維持咁fit便可以。

■超哥今次角色好萬惡，但真人卻風趣幽默。

■超哥傷肋骨後頂住全日照拍攝，令DaDa相當佩服。

陳靜（DaDa）跟何華超在電影《被消失的凶案》首度合演夫妻，戲中DaDa經常被渣男老公超哥虐打，又要素顏兼有個8歲囝囝，而超哥在拍攝時更整傷兩條肋骨，兩人為演出相當瞓身。去年8月被《頭條日報》拍得跟「翻版李敏鎬」約會的DaDa，承認經常跟男方見面，但問到兩人發展可能，她只懂甜笑要超哥出手解圍。採訪：杜杜 攝影：沈健程 髮型及化妝：Kayte Fung（DaDa）超哥形容演繹的渣男角色好萬惡，「基本上成套戲，除咗警察我冇打過之外，其他角色都俾我打過，女人又畀我強姦。」所謂萬惡當然連老婆同仔都唔放過，不過要出手打DaDa，超哥怕令對方受傷好大壓力，但DaDa好專業，要求真做，她說：「係超哥令我會好安心咁豁出去，大家有信任就唔使諗咁多，可以專注返個角色。」傷肋骨瞞住拍雖然超哥在戲中不時打人，但拍攝期間卻意外受傷，裂了兩條肋骨，DaDa爆他更瞞足一日照開工，「佢頂咗好耐，一路唔出聲繼續演，到佢把聲出唔到大家先知。」超哥解釋隱瞞原因，「唔想阻礙個拍攝進度，繼續拍埋嗰日場口，收工即刻去醫院，嗰日之後休息咗3個禮拜先至好返，o依家有keep住睇中醫調理。」近年愛上健身和運動的DaDa，訪問當日見她又再fit了，她慶幸養成這個習慣，「未必係身體嘅鍛煉，反而係腦鍛煉令我更加有成就感，更加鍾意呢種自律。」問她是否受緋聞男友「翻版李敏鎬」影響更加鍾意運動呢？她勁甜笑話：「邊個嚟㗎！？你哋幫佢起咗個名，哈哈！佢都係好熱愛運動嘅人，提點咗我好多關於運動上嘅嘢，我o依家鍾意咗做運動，變得多咗同一啲鍾意做運動同埋注重健康嘅朋友一齊，分享同交流。」追問DaDa跟男方發展可能，幾時有真老公出現？她只識甜笑不懂回答，戲中「老公」超哥即幫手解圍，「我咪喺度囉！被消失的老公！哈哈！」