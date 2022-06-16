袁嘉敏遊威尼斯途中確診 腰斬行程折返法國休養

■袁嘉敏到法國後，不時上載性感相派福利。

曾參選港姐的袁嘉敏於4月發文鬧爆「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉是「人渣」，事後她飛往法國波爾多散心，連月來在社交網分享歐遊靚相，當中不乏性感照，似乎此行非常愉快。沒料到她昨日卻在社交網發文透露自己去到意大利威尼斯期間，不幸感染新冠病毒，唯有取消其後行程，折返法國休養，又透露在中招期間每日自己煲湯，希望可以盡快康復，屆時便再拍片跟大家分享近況。袁嘉敏昨日上載了在威尼斯河畔拍攝的照片，並以英文留言表示：「我在威尼斯感染了新冠病毒，這比我想像的更困難很多。我取消了到地中海之旅，現在返回法國休息。」