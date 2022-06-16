哥哥猷君現身祝賀 23歲何超欣吊帶裙開生日P

■超欣穿上橙色吊帶裙切蛋糕。

已故賭王何鴻燊四房千金何超欣，近年在內地著名學府清華大學就讀，早前還以古裝扮相拍攝畢業照。周日（12日）是超欣的23歲生日，近日在微博有網友貼出她日前舉行生日會的相片，除了一眾好友出席外，哥哥猷君也有現身祝賀妹妹。生日派對會場佈置有大量花花，另外亦有大型貓貓公仔及兔仔模型，好有少女心。在曝光的生日相中，只見超欣穿了一條橙色吊帶裙、露背高衩，展露青春性感，又戴上「Happy Birthday」的頭箍滿場飛，當然成為全場焦點。其中一張相片是超欣跟哥哥猷君及一名男性友人，三人站在粉紅蛋糕前齊齊合照。