湯漢斯暴瘦手震健康亮紅燈

將於6月23日在香港上映的傳記片《貓王》，上月底在康城影展以非競賽片舉行首映，獲觀眾鼓掌10分鐘。主角奧斯汀畢拿、影帝湯漢斯、導演巴茲雷曼月初在澳洲宣傳，本月4日到電影拍攝地黃金海岸出席首映，65歲的湯漢斯在台上拿着咪高峰說話時，被發現右手不停手震，他試圖用左手一齊拿着咪高峰！他近來亦消瘦不少，令人擔心其健康狀況。



前年3月，湯漢斯與太太麗達韋遜齊感染新冠肺炎，成為首對公開染疫的藝人。