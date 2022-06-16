前年3月，湯漢斯與太太麗達韋遜齊感染新冠肺炎，成為首對公開染疫的藝人。
湯漢斯暴瘦手震健康亮紅燈
前年3月，湯漢斯與太太麗達韋遜齊感染新冠肺炎，成為首對公開染疫的藝人。
港人收入縮 退回薪俸稅急增逾17億
一九年以後，本港經歷社會動盪及新冠疫情，經濟不景，不少納稅人收入減少，獲退回多交的預繳薪俸稅，去年度退回預繳稅比一九年度多逾十七億五千八百萬元。稅務局指，獲薪俸稅退稅人數和總金額連續兩年上升，與環球及...
2022-06-16
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台石斑魚驗出禁藥 大陸6月13日起暫停輸入
內地當局日前表示，在台灣輸往大陸的石斑魚驗出禁藥，已暫停輸入。近日又再在一批冰鮮白帶魚的包裝上驗出新冠病毒，將暫停接受相關企業的產品進口一個星期。國務院台灣事務辦公室(國台辦)昨日在新聞發佈會中指出，...
2022-06-16
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烏急需現代反導彈武器 北頓涅茨克八成地區失守
俄烏戰事進入另一個關鍵時刻，俄軍已經控制頓巴斯地區戰略城市北頓涅茨克八成地區，呼籲守在當地一間化工廠的烏軍棄械投降，並承諾開通人道走廊給廠內平民撤離。盧甘斯克州州長蓋戴表示，俄軍已經控制北頓涅茨克八成...
2022-06-16
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飛揚1期最快周內開價
由長實及新地合作發展的屯門飛揚第1期部署推售已轉入直路，項目昨日率先開放示範單位，預計周內公佈首張價單，發展商表示料以貼市價推出。長實高級營業經理楊桂玲表示，項目昨日首度開放示範單位，以1座18樓J室...
2022-06-16
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ATMXJ造好恒指漲240點 內險股炒起平保急升8%
內地「三頭馬車」數據勝預期，港股昨日高開43點後升幅擴大，恒指收報21308點，升240點；國企指數收報7452點，漲119點；科指收報4703點，升107點，成交金額1490億元。市場分析指，隨著內...
2022-06-16
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百年一遇吞四蛋 英軍恥辱
周二晚歐洲國家聯賽A3組賽事，英格蘭主場爆冷以0:4慘負匈牙利，取下九十四年來最大敗仗，現時兩和兩負排榜末。連續兩場鬥匈牙利都輸波，今場更是在中堅史東斯領紅下大敗，領隊修夫基賽後表示戰果令人感到痛苦。...
2022-06-16
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公司股價蒸發120億 BTS突宣佈休團單飛
韓國人氣男團防彈少年團（BTS）前晚在視頻中，突然宣佈休團，消息拖累隸屬的公司HYBE娛樂，昨日股價一度蒸發約120億港元，該公司其後澄清BTS成員作個別發展，亦不會中止組合形式活動。紅爆全球的韓國超...
2022-06-16
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李一飄 - 大清潔迎回歸 不能回復邋遢｜社論
食環署公佈，為了迎接香港回歸二十五周年的大日子，將聯同多部門，由本月中旬起，在全港各區大清潔，不但包括公共街市、熟食中心、公共房屋、公園等，連「三無大廈」（即沒有業主立案法團、沒有居民組織及沒有管理公...
2022-06-16
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莫雷拉一W5P封王 華將包辦八W 羅富全起孖榜首優勢增
昨日羅富全憑「保羅承傳」和「瑪瑙」梅開二度，在榜首已有領先蔡約翰五W的優勢；而後駒騎者莫雷拉憑一冠三亞兩季成績，最終成為騎師王。至於其他騎練方面，姚本輝、容天鵬、巫顯東、周俊樂和梁家俊都起孖。羅富全昨...
2022-06-13
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