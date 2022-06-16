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吳若希爆老公期待她離港

2022-06-16 列印
■吳若希坦言不想做太辛苦的工作。
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吳若希到九展活動擔任表演嘉賓，近日楊丞琳在《聲生不息》中選唱了她的成名作《越難越愛》，網民有讚有彈，吳若希力撐：「她唱得不錯，以國語人來說她唱得好好，廣東話本身難，加上歌詞是蹺口，我自己唱也覺得難。」

吳若希將赴內地拍網劇，問到可想順道參加《聲》？她笑說：「不好啦，看到便覺得攰，現在我做不到太辛苦的工作。最近忙到沒時間睡，因為要宣傳歌曲，老公對我離港顯得好期待，約朋友上門打機，昨晚都嘈醒我了，好嬲！」
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