公司股價蒸發120億 BTS突宣佈休團單飛

■J-Hope將在下月推出個人專輯。

■柾國亦激動落淚，並承諾盡快回歸組合活動！

■一度抹淚的RM透露，《ON》之後的歌曲不知要表達何種訊息。

■BTS眾成員在視頻尾段重現笑容碰杯。

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）前晚在視頻中，突然宣佈休團，消息拖累隸屬的公司HYBE娛樂，昨日股價一度蒸發約120億港元，該公司其後澄清BTS成員作個別發展，亦不會中止組合形式活動。紅爆全球的韓國超人氣男團防彈少年團（BTS）本周一慶祝成軍9周年，前晚發佈眾成員聚餐視頻，驚爆將無限期暫停組合活動，專注個人發展，令fans大表震驚。SUGA突然表示：「我們將會休團。」隊長RM則稱：「我時常認為我們跟其他組合不同，但K-Pop及偶像體制的問題是，不給你時間成熟。你要不斷製作音樂和做其他事，目前我希望想清楚BTS及自己的未來。」他還提到《ON》曲之後，一直以疫情為藉口，不知要做甚麼，亦覺得團隊變了，之後的歌曲不知想表達甚麼訊息。望Fans能諒解SUGA亦呻失去創作樂趣：「填詞很難，要不斷滿足聽眾，令我好痛苦，13年開始創作，沒一次覺得有趣，硬寫出來……現在真的無話可說。」Jimin指BTS正經歷艱難時刻，「我們正在尋找我們的身份，這是很累和漫長的過程。」V則指BTS為大家着想而不解散；柾國認為前日是好時機宣佈休團，並指大家都想在不同方面經歷更多，希望fans能諒解，並承諾不久將來會再次合體！J-Hope率先出碟BTS宣佈休團即拖累所屬公司HYBE娛樂的股價昨日低開近13%，更一度跌近28%創一年新低，市值曾蒸發2兆韓圜（約120億港元）！該公司更緊急發聲明，強調BTS「團體和個人活動會並行，成員會透過各自多元活動獲得成長，期待BTS成為長壽團體。」J-Hope將成為首位推出個人專輯的BTS成員，預計在下月中出碟，他亦將會出席芝加哥「Lollapalooza」音樂節，並擔任壓軸演出。另有報道指，有關BTS入伍的消息，將於下周公佈。