拍劇抽空啪骨針灸 蔡思貝被揭周身傷

■陳嘉慧笑言不敢說仰慕許俊豪。

蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧及許俊豪等台前幕後，昨日齊出席TVB新劇《你好，我的大夫》拜神儀式。思貝和廣沛在該劇演中醫師，廣沛指演員們不用拍攝時，紛找駐場中醫顧問把脈、針灸，但他暫未嘗試。早前撞傷頸致頭痛的思貝，就趁機請醫師為她啪骨及針灸，醫師不肯收診金，又指她周身傷，要好好醫治呢！談到有否親熱戲？廣沛就指他們在劇中是青梅竹馬，許俊豪對思貝有好感，會是很強的競爭對手！而許俊豪和陳嘉慧曾因合作《愛上我的衰神》傳緋聞，許昨日不避嫌讚陳是「好女仔」，陳則指對方是Super Tiger成員，有很多人仰慕，為免激嬲他的粉絲，她就不敢說仰慕對方。