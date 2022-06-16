57歲邵美琪Fit爆亮相谷戲

■群星前晚齊撐《被消失的凶案》首映禮。

久未出席公開活動的邵美琪（Maggie），前晚出席有份主演的新片《被消失的凶案》首映禮，身形fit爆的她獲粉絲送上青蛙公仔，問到有否追求者？她笑道：「哈哈！笑咗就算！」現年57歲的Maggie保養得宜，她表示向來注重健康飲食，沒刻意減肥或戒口，疫情下經常「煮飯仔」。問到有沒有異性品嘗過她的廚藝？她笑言：「如果煮畀男人食，就要等我煮得再好啲先。」同場的林寶玉透露，她在片中有很多突破，當中更有遭何華超迷姦的戲份，是她從影以來最大膽一次！雖然沒有露點，但視覺效果很激，需清場拍攝。林寶玉亦大讚何華超有風度及很專業，拍攝前有良好溝通。